Piana e Puggioni (Lega): “Tutelare le nostre tradizioni ed aiutare famiglie che lavorano nel settore”

Oggi in Regione l’assessore all’Agricoltura Stefano Mai ha presentato il registro regionale delle De.Co. (Denominazione comunale d’origine) alla presenza dei sindaci e delle amministrazioni della Liguria che hanno partecipato all’iniziativa.

Sono state spiegate nel dettaglio tutte le procedure per potersi iscrivere al nuovo registro regionale. Con questo ultimo passo in avanti e il proficuo lavoro degli uffici dell’assessorato per la tutela dei nostri prodotti, tradizioni e famiglie che lavorano in questo settore, si è quindi realizzato il progetto della proposta di legge che avevamo presentato l’anno scorso.

“Abbiamo fatto una legge semplice a costo zero – ha detto il Presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Piana - che permetterà a tutti i Comuni liguri, grandi e piccoli, di poter gestire la possibilità di creare una De.Co. e quindi di iscriverla a registro, anche al fine di utilizzare i mezzi di Regione Liguria per la comunicazione e la propaganda dei prodotti tipici sul territorio”.