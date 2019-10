Da sabato 2 novembre grandi novità da Raborn Hair Designer: Claudio “staff” sarà il nuovo responsabile del settore donna

Affidabile, creativo e determinato, si impegna a trovare il taglio e l’acconciatura giusta per ogni cliente, per far sì che ogni donna sia sempre soddisfatta appena esce dal salone. In linea con le idee che caratterizzano Andrea Ciuffodoro, titolare del Raborn Hair Stalist dove nel suo salone la parola chiave è autenticità. Ad essere importanti non solo soltanto i servizi in sé, ma la capacità di adattarli alle esigenze e alle necessità di ciascun cliente, enfatizzando e personalizzando lo stile di ognuno.

Claudio dopo un periodo di pausa dopo ventisei anni di attività a Sanremo e diverse collaborazioni con Team Moda ( gruppo che cura le sfilate e le acconciature di marchi come Fendi, Laura Biagiotti, Gucci, ecc) ritorna in pista nel salone più all’avanguardia della città dei fiori. Inoltre grazie all’esperienza e all’estro di Claudio, sarà maggiormente curato il “Servizio Sposa” per ottenere un look completo dall’acconciatura al trucco per tutte le spose. Consulenza , accoglienza e coccole sono le caratteristiche che esprime Raborn in centro a Sanremo in Via Pietro Agosti 75. Orari 9-18