Ventimiglia: in treno con 300 grammi di cocaina nello zainetto, tunisino arrestato dalla Polfer

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Ventimiglia hanno arrestato un tunisino in possesso di tre etti di cocaina. Durante il controllo a bordo del Treno Thello fermo in stazione, in arrivo da Milano e diretto a Nizza, gli agenti hanno visto l’uomo particolarmente nervoso.

Quando ormai la pattuglia era a pochi passi, lo straniero ha cercato di alzarsi e di dirigersi in direzione opposta ma gli agenti lo hanno fermato. La perquisizione ha permesso di rinvenire nello zaino che l’uomo teneva ben stretto, tre etti di cocaina.

Al termine degli accertamenti di rito, il tunisino, in possesso di permesso di soggiorno di durata illimitata, è stato condotto nel carcere di Imperia.