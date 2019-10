Ventimiglia: arrivano in frontiera con 130 ovuli (un chilo e mezzo di cocaina) nascosti nell’addome, arrestati dalla Polizia

Se scoprire un traffico di droga nella zona di confine, sebbene non accada con frequenza, non rientri negli eventi clamorosi della Polizia di Frontiera, fermare ed arrestare due persone con ben 130 ovuli nascosti nella cavità addominale, ha sicuramente dell’eccezionale.

Superato quindi anche il record raggiunto lo scorso anno a marzo, quando fu tratto in arresto un cittadino del Ghana con oltre 60 ovuli nello stomaco, mentre i due nigeriani fermati la scorsa notte ne trasportavano, in totale 130.

Protagoniste del fermo due pattuglie della Polizia di Frontiera, coordinate dal dirigente Marrino Santacroce, che svolgono i normali controlli alla barriera autostradale. Gli agenti hanno scorto un taxi con targa francese, dentro il quale c’erano due stranieri. L’alt della Polizia viene dato per il timore di un ingresso clandestino nel nostro paese e, alla richiesta dei documenti, i due risultano: E.W., un trentenne in Italia senza fissa dimora ma con permesso di soggiorno, e M.K. 29enne domiciliato a Massa con passaporto nigeriano ed anche lui con permesso di soggiorno.

Dopo i minuziosi controlli emerge che i documenti sono validi ma il nervosismo dei due non è andato giù agli agenti, che hanno deciso di portare i nigeriani in ospedale a Sanremo, dove una Tac ha evidenziato su entrambi la presenza di numerosissimi ovuli nella cavità addominale.

Entrambi sono stati quindi ricoverati, in attesa dell’evacuazione degli ovuli, anche in considerazione dell’altissimo pericolo, con a volte anche conseguenze letali per arresto cardiaco. Al termine dell’attesa i due hanno rispettivamente ‘espulso’ 70 ovuli per quasi 800 grammi di eroina ed una piccola parte di cocaina; il secondo ne aveva 60 con 700 grammi di cocaina oltre a oppiacei ed anfetamine.

I due nigeriani sono stati arrestati ed associati al carcere di Imperia, mentre la Polizia di Frontiera ha avviato le indagini tese a comprendere la provenienza degli stupefacenti e se gli stessi fossero destinati al mercato del Ponente.