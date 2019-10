Imperia: caso del mancato ritiro della patente al marito del Procuratore, chieste le condanne dal Pm

Due anni per Gianfranco Cabiddu e un anno e sei mesi per David Egidi. Sono le richieste di condanna formulate questa mattina dal procuratore capo Alberto Lari al termine della requisitoria sul caso del presunto mancato ritiro della patente allo stesso Cabiddu, marito dell'allora procuratore della Repubblica di Imperia Giuseppa Geremia.

Cabiddu è accusato di abuso d'ufficio e falso. Egidi, ex maggiore dei carabinieri di Imperia, di abuso d'ufficio proprio per il mancato ritiro del documento dopo un'infrazione commessa da Cabiddu in Sardegna, che gli sarebbe valsa la perdita di tutti i punti.