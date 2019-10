Ennesima vergogna nei nostri boschi: una discarica di materiale edile tra Monte Bignone e Passo Ghimbegna (Foto)

Non solo in centro, non solo nelle frazioni. La totale mancanza di rispetto verso il prossimo e per l'ambiente si consuma anche nei nostri boschi, un patrimonio da tutelare e coccolare che, invece, viene 'violentato' con gesti a dir poco vergognosi.

Ed è proprio 'vergogna' la parola più adatta per descrivere quanto vediamo nelle foto che pubblichiamo in pagina: una vera e propria discarica di materiale edile in mezzo al verde. Siamo lungo la Provinciale 56, tra Monte Bignone e Passo Ghimbegna, sulle colline che si affacciano su Sanremo. Qualcuno, senza il minimo rispetto delle regole, dell'ambiente e del prossimo, ha pensato bene di liberarsi del materiale di risulta di un qualche lavoro edile abbandonandolo nel bosco.

Un danno ambientale non da poco, un'azione che merita senza dubbio qualche approfondimento da parte delle forze dell'ordine. E si spera (noi per primi lo speriamo) che la Polizia Provinciale (competente in merito) possa raccogliere tutti gli elementi necessari per risalire ai responsabili.