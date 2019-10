Ventimiglia: nell'ambito di #ioleggoperchè oggi la 'Giornata della lettura' all'Istituto Santa Marta (Foto)

Stamattina presso l'Istituto Santa Marta di Ventimiglia, si é svolta la 'Giornata della lettura' legata all'iniziativa #ioleggoperchè.



"La lettura é fondamentale fin dalla più tenera età in quanto si abituano i bambini all'ascolto e alla scoperta. Le maestre, con la collaborazione dell'assessore Mabel Riolfo e della consigliera Eleonora Palmero, hanno scelto di leggere 'La torta in cielo' di Gianni Rodari, cogliendo l'occasione della ricorrenza del centenario della sua nascita. La lettura animata ha coinvolto i bambini che hanno risposto in maniera pertinente alle sollecitazioni degli adulti. La mattinata si é conclusa con una merenda sana a base di frutta.

Le insegnanti sperano di aver seminato l'amore per i libri affinché i bimbi coltivino sempre questa passione. #menotastinipiúlibricini".