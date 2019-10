Vallecrosia: degrado e sterpaglie sulla massicciata della ferrovia, il Comune diffida Rfi ad intervenire subito

E’ arrivata immediata la diffida del Comune di Vallecrosia alle Ferrovie dello Stato (Rfi), in relazione allo stato di degrado ed al pericolo che, a seguito della mancata pulizia, si verifica sulla massicciata a ridosso di alcuni condomini della cittadina rivierasca.

Il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, ha inviato la diffida anche dopo aver verificato la situazione. Nel documento inviato dal responsabile dell’Ufficio Ambiente, Giuseppe Clementi, viene chiesto all’ente ferrovie di intervenire entro 15 giorni, predisponendo l’eliminazione degli arbusti e canneti e, nel caso occorresse, anche a provvedere ad una derattizzazione e disinfestazione dell’area. Il Comune ha chiesto anche, nella diffida, di provvedere allo stato di conservazione e manutenzione delle massicciate, adottando precauzioni utili ad evitare situazioni di degrado come questa.

“Vorrei ringraziare i lettori di Sanremo News – ha detto il Sindaco Biasi – per la collaborazione che esprimono inviando le segnalazioni al giornale, in modo da consentire all’Amministrazione di intervenire anche dove magari non si riesce a controllare. Vi invitiamo a segnalare problematiche simili, in modo da intervenire prontamente”.