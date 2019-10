Taggia: Chiara Cugge del Liceo dello Sport è il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi delle Scuole Superiori (Foto)

È Chiara Cugge del Liceo Scientifico Sportivo il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi delle scuole superiori di Taggia. Il nuovo primo cittadino prenderà il posto di Giovanni Filardo dell'Istituto Alberghiero.



Questo è il terzo anno dalla reintroduzione del CCR anche per le scuole secondarie di secondo grado che accoglie le rappresentanze degli studenti di istituti di Taggia ma che arrivano anche dai comuni vicini. Una delle peculiarità ed un valore in più per questo consesso.



Il momento ufficiale dell’investitura con la fascia del primo cittadino è avvenuto alla presenza del sindaco di Taggia, Mario Conio, dell'assessore all'istruzione, Barbara Dumarte e della referente per il Comune, Alessandra Borfiga. Subito dopo è stato eletto anche il nuovo vicesindaco Samuele Asconio dell'Istituto Alberghiero. Visibilmente felici ed emozionati i due nuovi vertici amministrativi dei ragazzi.



Da quest'anno entrano a far parte del CCR:



SCUOLA AFM



Carletti Luca 3A

Bonello Manuel 3A

Andreozzi Flavio 4A

Naso Riccardo 4A



LICEO DELLO SPORT



Cugge Chiara 3A

Binelli Lorenzo 3A

Pannese Christofer 4A

Riceputi Alessandro 4A



ISTITUTO ALBERGHIERO



Olivo Giada 3A Eno

Timpani Noemi 3B Eno

Gresia Greta 3P

Laklaai Samira 3A Sala

Filippi Emanuele 3B Sala

Centonze Luca 4A Eno

Rroli Emanuela 4B Eno

Annuzzi Lorenzo 4C Eno

Asconio Samuele 4A Sala

Vomero Valerio 3A Eno

De Cosmo Cristian 3B Eno

Aicardi Giulio 4A Sala

Macis Gaia 4A Eno



Il primo appuntamento con il CCR ha permesso ai ragazzi di familiarizzare con i tanti uffici che sono attivi nel municipio e con il meccanismo degli assessorati (Sport, turismo, cultura e ambiente) e delle rispettive commissioni, indispensabili per dare vita a nuovi progetti per il Comune. Quest’anno ci sono grandi aspettative anche a fronte di una maggiore maturità richiesta. La nuova amministrazione rimarrà in carica per i prossimi due anni.



La prima uscita ufficiale della neoeletta sindaco, Chiara Cugge, sarà il 4 novembre, insieme ai suoi colleghi sindaci, delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Come vuole tradizione, per la giornata nazionale delle forze armate e dell’unità nazionale oltre al centenario della vittoria, i giovani sindaci avranno l’importante compito di intervenire a fianco del sindaco di Taggia Mario Conio e di molti altri importanti figure istituzionali.