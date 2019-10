Sanremo: i cinghiali hanno 'colpito' anche il campo golf, la direzione installa una rete elettrificata (Foto)

I cinghiali hanno ormai raggiunto la costa e, molto spesso, si vedono addirittura girare per le città, alla ricerca di cibo. Figuriamoci in montagna o in collina, dove purtroppo non è inconsueto sentir parlare di danni alle campagne ed alle coltivazioni.

Proprio per questo anche il ‘Golf Club degli Ulivi’ di Sanremo è dovuto correre ai ripari, dopo aver subito diversi danni allo splendido manto erboso che viene mantenuto tutto l’anno dai giardinieri della struttura. Purtroppo gli ungulati non fanno distinzioni e distruggono tutto, pur di trovare cibo.

La direzione del golf matuziano ha così sistemato una doppia barriera elettrificata, per evitare che i cinghiali entrino sui green e nelle zone dove si gioca. Ovviamente si tratta di un sistema altamente sicuro e che tramortisce solamente gli animali, che poi solitamente fuggono via.

Un sistema collaudato che, dopo essere stato installato lungo tutto il perimetro delle 18 buche ha dato già i suoi ottimi risultati, visto che gli ungulati non sono più entrati sui green. Purtroppo il problema dei cinghiali, nonostante le selezioni programmate dei cacciatori, non sembra placarsi e, molto spesso riceviamo anche al nostro giornale fotografie che li ritraggono nelle città. Gli ultimi due casi a Ventimiglia e Sanremo, dove uno si trovava in pieno giorno nel quartiere della Foce.