Sanremo: Festa di Holleween questa mattinai alla scuola d'Infanzia di Poggio (foto)

In occasione della festa di Halloween i bambini mascherati hanno sfilato nelle vie del quartiere portando allegria con canti e allegre filastrocche.



"Gli abitanti di Poggio come in ogni occasione, hanno risposto con simpatia e generosità, offrendoci caramelle e dolcetti. Dopo aver attraversato un vicolo allestito per la festa, tappa d'obbligo, al ristorante Montecalvo, dove cordialità e ospitalità di Valeria e Susy hanno allietato la mattinata offrendoci un vero buffet da streghe. Esorcizzare le paure giocando con streghe e fantasmi, aiuta i piccoli a superarle".