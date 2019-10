La Croce Verde di Sanremo arricchisce la sua 'flotta' con una nuova automedica entrata in servizio proprio nelle ultime ore.

L'automedica servirà anche per dare un sopporto costante al personale delle ambulanze che ogni giorno effettua decine e decine di interventi sul territorio. Una garanzia in più per la cittadinanza e per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto.