Sanremo: celebrata questa mattina a San Rocco la Messa per gli agenti della Guardia di Finanza (Foto e Video)

Come ormai tradizione, è stata celebrata questa mattina alla Chiesa di San Rocco a Sanremo, la Messa per gli agenti della Guardia di Finanza. Oltre al Comandante di Sanremo, ad alcuni finanzieri in servizio ed altri già in pensione, era presente anche il Presidente del Consiglio comunale matuziano, Alessandro Il Grande.

Con lui anche l'Assessore Regionale Marco Scajola, le massime autorità civili e militari e, ospite d'onore il Prefetto di Imperia, Alberto Intini. Nel corso della cerimonia è stata cantata l'Ave Maria e sono stati ricordati i caduti della Finanza. La mattinata si è conclusa con un rinfresco al 'Byblos', dove al Prefetto è stato consegnato lo stemma dei Finanzieri in pensione.

(Foto e video di Tonino Bonomo)