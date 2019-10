Grande festa in paese: Aurigo celebra Domenico Ferrari, cittadino fedele da 100 anni (Foto)

Da 100 anni abita ad Aurigo, paese cui è sempre rimasto legatissimo e dal quale non è mai voluto andare via. Una bella storia che vede come protagonista Domenico Ferrari (Meneghin) nato ad Aurigo il 29 Ottobre 2019, professione muratore per 70 anni (nel poco tempo libero, contadino).

Aurigo è sempre stata la sua dimora, come certificato dai Registri Comunali, insieme alla moglie Caterina Aicardi (mancata pochi anni fa) e la figlia Annarosa, Profesoressa alle scuole superiori, ora in pensione.

A fargli visita per festeggiare il suo compleanno è stato il sindaco Luigino Dellerba con il Parroco Don Jean Pierre Vinciguerra. Il primo cittadino del paese gli ha consegnato una pergamena a nome dell’Amministrazione Comunale per celebrare il suo affetto per Aurigo.