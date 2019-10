Dolceacqua: panchine di piazza Garibaldi invase dal guano di piccioni ed altri volatili, interviene l’opposizione (Foto)

“Piazza Garibaldi è in stato di degrado ed è urgente affrontare la questione prima che si trasformi in un’emergenza igienico sanitaria”. Lo evidenziano i Consiglieri comunali di opposizione a Dolceacqua, che puntano il dito contro l’Amministrazione comunale, dopo aver fatto la segnalazione.

“Abbiamo chiesto interventi urgenti – proseguono - per risolvere il disagio, visto che gli escrementi di volatili, soprattutto dei piccioni, non solo sono un forte esempio di degrado cittadino, ma anche portatori di malattie infettive per l’uomo”.

“Infatti sono numerose le malattie (polmonari, toxoplasmosi o salmonella), derivanti dagli escrementi di questi volatili, una volta essiccati si polverizzano nell'aria e diffondono batteri, spore e funghi. A questo poi – terminano - sono da aggiungersi i danni alle superfici causate dalle sostanze acide che derivano dal guano”.