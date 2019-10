Scomparsa del partigiano Bruno Brilla, il ricordo e il cordoglio dell'ANPI 'G.Cristiano Pesavento'

"La sezione ANPI 'G.Cristiano Pesavento' partecipa con profonda tristezza al lutto per la scomparsa del Commissario di battaglione Paduan, il partigiano Bruno Brilla, che l'inesorabile corso del tempo lo ha portato via. Ci lascia la grande eredità della sua storia, della sua resistenza, di un fratello, Francesco, che nella continuazione della difesa della democrazia è la guida e l'ispiratore infaticabile e insostituibile di chi visita il Museo della Resistenza di Carpasio, e il nonno narratore della nostra storia nelle scuole tra i giovani! Grazie Bruno per ciò che sei stato, non ti dimenticheremo!

La Presidente della sezione ANPI di Sanremo

Amelia Narciso".