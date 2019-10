Montalto: rubinetti a secco questa mattina, un lettore "In più l'acqua non è potabile da 3 mesi"

Un nostro lettore di Montalto ci segnala la totale assenza di acqua, questa mattina in paese, lamentando anche la non potabilità da tre mesi:

“Da tre mesi l'acqua nel nostro paese non è potabile. Nel silenzio di tutti, maggioranza della popolazione compresa, continuiamo a pagare per un servizio che non c'è, senza considerare che in alcune giornate, come oggi, l’acqua manca completamente e si rinviano importanti operazioni quotidiane... come lavarsi. Nella speranza dell'interessamento di qualche amministratore saluto cordialmente”.