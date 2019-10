Sanremo: rotonda della Foce, la prossima settimana il via ai nuovi asfalti. Si punta a chiudere il cantiere prima di Natale

All’occhio dei meno esperti di lavori pubblici (ma sempre desiderosi di commentarli) spesso sembra che, se non si vedono lavori in superficie, il cantiere sia fermo. Così è stato anche per il progetto della rotonda della Foce, tanto atteso dal quartiere quanto criticato da chi vuole sempre trovare qualcosa da ridire.

Cantiere fermo? Per qualche giorno sì, quando mancavano delle forniture e quando si sono rese necessarie alcune varianti per migliorare il progetto. Poi tanti lavori minori, in parte secondari, ma finalmente la prossima settimana prenderanno il via gli interventi per rifare gli asfalti, così finalmente tutto potranno vedere che si lavora…

Perché gli asfalti non sono stati fatti prima? In realtà già in estate l’impresa è intervenuta sulla sede stradale, specie nella zona dell’ex distributore, ma per via della complessità del terreno (dovuta proprio a ciò che si trovava in superficie prima del cantiere), al grande traffico e al passaggio di mezzi pesanti, la stesura dell’asfalto con le alte temperature dell’estate avrebbe significato la quasi immediata formazione di buche. Quindi, meglio farlo in autunno. E così sarà. In tutto ciò l’obiettivo è quello di chiudere il cantiere prima delle vacanze di Natale.

Le migliorie al progetto che hanno rallentato il progetto sono legate soprattutto alle nuove bordure dei giardini e alla pavimentazione in porfido duratura. E poi grande intervento sui cavidotti, pronti anche per eventuali lavori nei prossimi anni senza la necessità di bucare. Un progetto a tutto tondo che guarda non solo al traffico, ma anche alla vita del quartiere e al suo futuro.