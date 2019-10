Sanremo: arredo urbano, rimossa la vecchia (e abbandonata) centralina semaforica di piazza Colombo (Foto)

Piccolo ma importante intervento per l'arredo urbano di piazza Colombo. L'ufficio Lavori Pubblici e l'assessore competente Massimo Donzella hanno disposto la rimozione della vecchia e abbandonata centralina semaforica di piazza Colombo. Un sistema che non era in funzione da anni, ma aveva lasciato lì vicino una traccia ben visibile di sé.

Anche se di ridotte dimensioni, la vecchia cabina contribuiva a una situazione di degrado urbano non certo ottimale nel pieno centro città. E, come si vede dalle immagini che pubblichiamo, dopo la rimozione quel piccolo angolo di piazza ha un altro aspetto.

La rimozione della cabina in questione rientra in una serie di piccoli interventi che gli uffici del Comune porteranno avanti nei prossimi mesi.