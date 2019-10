Vallecrosia: parcheggio di via Don Bosco, Paolino "Il progetto per la sua conclusione è nel cassetto del Sindaco"

“Al fine di alimentare la permeante volontà partecipativa che avvolge la città di Vallecrosia e che, dopo un inizio appassionato, in questo ultimo periodo sta scemando, nel rispetto dell’evidente volontà dell’attuale Amministrazione di proseguire il lavoro ‘disastroso’ della precedente, mi permetto di segnalare il progetto del parcheggio in via Don Bosco, un’area di 3.000 metri quadri che abbiamo pensato, acquistato per il patrimonio comunale, progettato e realizzato e che tuttora garantisce parcheggi gratuiti ai cittadini residenti nell’area”.

Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione, Emidio Paolino, in relazione al parcheggio di via Don Bosco, suggerendo l’intervento al Sindaco. “Nel cassetto della scrivania del Sindaco ci dovrebbe essere – prosegue Paolino - se nessuno lo ha tolto, il progetto per concludere il lavoro con asfalto, luci e decoro urbano, un intervento nel quale noi abbiamo creduto molto e che, primi in 30 anni di amministrazioni, siamo riusciti a realizzare . Avevamo inoltre previsto di destinare 30 parcheggi alla vendita ai privati tramite bando pubblico con prelazione ai residenti nella via, per finanziare l’operazione evitando l’impegno di fondi pubblici, quindi anche i soldi ci sono”.

“Apprendo che – termina Paolino - in questi giorni sono stati annunciati lavori per la messa in sicurezza delle vie cittadine, oltre che per la riqualificazione di alcune aree gerbide del Comune, mi permetto di suggerire quindi di procedere anche con il progetto di via Don Bosco, finalizzando il lavoro dell’Amministrazione Giordano che molto ha impegnato nel migliorare Vallecrosia con interventi a lungo termine di cui solo ora si possono apprezzare i frutti”.