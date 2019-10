Sanremo: la Giunta dà il via libera alle modifiche di aggiornamento del Puc, l'8 novembre l'incontro con gli ordini professionali

E’ stata approvata, oggi pomeriggio, dalla Giunta comunale di Sanremo, un pratica importante che riguarda il Puc dopo le proposte di modifica ed integrazione e dopo l’approvazione della Regione in modo definitivo ma con alcune modifiche.

Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguiti gli incontri dell’Amministrazione con la Regione e con gli ordini professionali per proporre una serie di modifiche con lo strumento dell’aggiornamento al Puc in modo da ottenere una pianificazione comunale che è chiesta dal territorio e dagli ordini stessi e che sia compatibile. Ovvero che consenta di fare degli interventi appropriati.

Uno dei temi fondamentali riguardava la possibilità di ottenere nelle zone agricole e della campagna abitata, degli incrementi volumetrici e questo è stato ottenuto, senza un consumo di indici edificatori. Adeguamenti che si possono ottenere da subito, con incrementi pari al 20%. Saranno oggetto di aggiornamento la possibilità di realizzare volumi interrati, anche autonomi per parcheggi pertinenziali, nei limiti del 35% della superficie agibile ma anche parcheggi in superficie negli ambiti agricoli.

Altro punto importante la possibilità di trasferimento dell’indice, dagli ambiti agricoli non solo per il nucleo di antica formazione ma anche in tanti altri ambiti come tessuti urbani, distretti di trasformazione. Altro tema la possibilità di realizzare le piscine private, che prime erano escluse da alcuni ambiti ed oggi invece, con l’aggiornamento saranno possibili d’intesa con la Regione, individuando dei limiti dimensionali. Sempre negli ambiti agricoli e della campagna abitata, ci sarà la possibilità di effettuare interventi di sostituzione edilizia, con ampliamento ed accorpamento.

Sarà nuovamente possibile, nei nuclei di antica formazione (ad esempio San Giacomo) di effettuare interventi di sostituzione edilizia e di trasferimento di volumi. La possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali interrati nel tessuto urbano storico, come ad esempio la Pigna, la Marina, oppure i centri storici di Poggio e Coldirodi, zone dove c’è bisogno di posti auto. Sarà possibile trasferire i cantieri navali dal porto vecchio a Capo Verde. Altro aspetto importante la previsione del limite del 10% della superificie agibile per quelle accessorie negli interventi di nuova costruzione. Come ad esempio i porticati che non potevano superare il 10% mentre ora potranno essere più grandi a seconda della zona.

Saranno eliminate le distanze minime degli edifici in alcune zone, mentre sono previsti degli studi con la corretta localizzazione degli edifici che siano compatibili con la paesaggistica

“E’ una delibera che riteniamo fondamentale – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - per dare una risposta alle tante istanze che sono state presentate. Abbiamo convocato gli ordini professionali venerdì 8 novembre in Comune, per confrontarci. Il Puc integrato, a seguito degli incontri e dei chiarimenti con la Regione, sarà messo già a disposizione da lunedì prossimo, sul sito del Comune. Le procedure di aggiornamento del documento saranno ultimate nella prossima primavera-estate. Come Amministrazione siamo stati i portavoce delle richieste del territorio, dalle associazioni professionali e dalle categorie, cercando di renderle ora concrete con le modifiche di aggiornamento”.