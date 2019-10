Marocchino devasta caserma Carabinieri a Diano Marina: Piana (Lega) "Chi non rispetta le donne e se ne infischia della legge va espulso subito"

"Secondo quanto riportato oggi da Imperia News, sabato notte un marocchino ha danneggiato la caserma dei Carabinieri e alcuni veicoli posteggiati a Diano Marina perché avrebbe voluto impedire a una donna, pare la compagna, di presentare denuncia contro di lui". Lo ha detto Alessandro Piana, Presidente del Consiglio Regionale.

La donna, in sintesi, si era rivolta ai militari dell’Arma affinché la difendessero dalla furia del violento nordafricano. Il 30enne è stato poi arrestato. "Questo è solo l’ultimo episodio di cronaca - prosegue Piana - che, sul nostro territorio, ha visto come protagonista uno straniero con precedenti. Chi non rispetta le donne e se ne infischia dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, violando la legge, non può avere diritto di rimanere in Italia, ma deve essere espulso immediatamente. Il nostro territorio e i cittadini perbene non possono continuare a essere ostaggio di persone del genere. Solidarietà alla donna che ha avuto il coraggio di denunciare. Complimenti ai carabinieri, che sono riusciti a neutralizzare la violenza del nordafricano e ad arrestarlo”.