Imperia, classifica Legambiente, Chiarini e Risso: "Rivendichiamo il lavoro portato avanti dalla passata amministrazione sotto forte impulso del PD"

"Il gruppo consigliare del PD concorda pienamente con quanto espresso ieri in una nota stampa dalla Segreteria del Pd cittadino in merito alle dichiarazioni rese mezzo stampa dall'assessore all'ambiente". Sono i consiglieri comunali Enrica Chiarini e Fabrizio Risso ad intervenire nella discussione relativa alla classifica di Legambiente.

"In particolare rivendichiamo - spiegano Chiarini e Risso - il lavoro portato avanti dalla passata amministrazione sotto forte impulso del PD per quanto riguarda la pista ciclabile, non come dichiarato semplicisticamente ieri dai capigruppo della maggioranza secondo cui 'È bastato disegnare una linea rossa al posto dei binari ferroviari per reperire le risorse' ma un lavoro che ha visto fortemente impegnati i progettisti, il dirigente oltre che il suo intero staff per far ottenere ad Imperia il piú grande finanziamento della sua quasi centenaria storia per la pista ciclabile.

Rivendichiamo anche la scelta di indirizzo politico per quanto attiene al sistema di raccolta e smaltimento rifiuti porta a porta seppur in house providing non certo un'invenzione della presente amministrazione comunale".