A Sanremo il primo vertice provinciale di ‘Italia Viva’, presenti i coordinatori dei comitati e alcuni amministratori locali

A poco meno di un mese dalla nascita, ‘Italia Viva’, la nuova creatura di Matteo Renzi, inizia il proprio lavoro anche in provincia di Imperia. Ieri sera a Sanremo era in programma la prima riunione provinciale del partito nato il 18 settembre scorso dalla scissione interna al Partito Democratico. Presenti i coordinatori dei comitati oltre a diversi amministratori locali. Tra di loro anche Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio, coordinatore del comitato ‘Società Aperta Taggia’ e uomo di riferimento per ‘Italia Viva’ in provincia.

Si è trattato di una riunione esplorativa e conoscitiva, per mettere le basi dei primi lavori e dei primi temi da trattare. Pare si sia parlato anche di macro argomenti provinciali come, per esempio, il progetto dell’ospedale unico (o ‘nuovo’) che dovrebbe sorgere a Taggia. In generale pare che la parola d’ordine sia: “Lavoro sul territorio”.

Ecco, intanto, i nomi di tutti i coordinatori dei vari comitati locali: Marco Caudano ‘Ventimiglia Limes’ Pierfrancesco Ravera ‘Bordighera Vive’, Giuseppe Baldi ‘Sanremo Viva’, Lorenzo Marcucci ‘Sanremo Civile’, Gabriella Formica ‘Sa(n)remo Europa’, Alessandro Biamonti ‘ManualeSanremo’, Valerio Ferrari ‘Società Aperta Taggia’, Angelo Massaro ‘Imperia Viva’.