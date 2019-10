Ultimi preparativi in corso per la Festa di Halloween che si terrà a Taggia nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre. 'Sul cammino delle streghe' questo il tema che accompagnerà l'evento.

Halloween a Taggia prenderà il via dalle 17 con intrattenimento dedicato ai bimbi ed alle famiglie. Non mancheranno maschere spaventose ed il tradizionale 'dolcetto o scherzetto'. Invece dalla sera musica e balli per tutti fino a mezzanotte.