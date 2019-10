Sanremo: Teatro dell'Opera del Casinò gremito questa mattina per il concerto per le scuole (foto)

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo termina il mese di ottobre con uno degli appuntamenti più apprezzati da bambini e insegnanti: il concerto per le scuole. uesta mattina, Teatro dell'Opera del Casinò gremito di alunni delle scuole della provincia che hanno aderito al programma (in allegato alcune immagini)

Domani replica al mattino con il concerto riservato alle scuole e il pomeriggio, alle 15, replica per il pubblico con ingresso a 5 euro (fuori abbonamento)

"Il Gatto con gli Stradivari": la storia del gatto più famoso del mondo (delle favole) trasportata "in chiave di violino". La narrazione di questo testo originale di Francesco Montemurro, gia di per sé ricco di riferimenti al mondo della musica, porta Nicola Olivieri (attore di grande esperienza capace di impersonare mille personaggi con altrettante voci e mimiche) ad esaltare le caratteristiche dei brani musicali eseguiti dall'Orchestra ed illustrati nel racconto sotto forma di pantomime. L'Orchestra, inoltre, ha parte attiva durante lo spettacolo attraverso brevi interventi di singoli strumenti proprio per "sonorizzare" alcuni passaggi della fiaba.

Attore: Nicola Olivieri

Testi e regia: Francesco Montemurro

Direttore d'Orchestra: Andrea Oddone