Sanremo: da lunedì prossimo, il 4° Convegno interregionale di Studi Micologici Del C.A.M.P.A.L.

Si terrà a Sanremo nelle giornate del 7-8-9-10 Novembre 2019 il 4° Convegno interregionale del Coordinamento delle Associazioni Micologiche Piemontesi, Aostane e Liguri. Per chi non lo conosce, il C.A.M.P.A.L è il Coordinamento delle Associazioni Micologiche Piemontesi, Aostane e Liguri.



Spiegano gli organizzatori: "Il convegno avrà luogo nella città dei fiori presso l’Hotel ‘Ariston Montecarlo’ e la scelta di questa sede non è affatto casuale: la provincia di Imperia, climaticamente parlando, risulta essere la più temperata durante il periodo autunno-inverno.

Clima mediterraneo adatto per un convegno di tardo autunno

Risulta tuttavia poco esplorata dal punto di vista micologico, nonostante la buona presenza di ottimi boschi dell’entroterra. Le più ricche di funghi sono senz’altro le Alpi Liguri, ma non molto meno ricche di biodiversità e di varietà micologica risultano anche le zone interne di Ventimiglia, San Remo, Arma di Taggia ed Imperia. Basti pensare ai boschi delle valli del Nervia di Ventimiglia, dell’Argentina di Arma di Taggia, dell’Impero di Imperia, oltre che delle sorgenti dell’Arroscia e le vicine zone del Colle di Nava e le sorgenti del Tanaro, presso il Monte Saccarello. Ma il C.A.M.P.A.L ha scelto per lo svolgimento di questo importante raduno, di dare maggior importanza ai boschi situati sulla costa, in ambiente mediterraneo.

Ambiente mediterraneo della provincia di Imperia

Qua vegetano infatti i preziosi boschi di Leccio (Quercus ilex), la Roverella (Quercus pubescens), il Pino nelle varietà Pinus halepensis e Pinus pinea, e molti arbusti tipici della macchia mediterranea quali il Corbezzolo e il Cisto, nelle varietà Cistus albidus e Cistus incanus. Il suolo su cui vegetano questi boschi è prevalentemente calcareo, perciò adatto alla crescita di funghi tardo-autunnali del genere Tricholoma, Lactarius, Russula, Cortinarius, ma ancora anche Boletacee.

L‘Hotel ‘Ariston Montecarlo, sarà ad esclusiva disposizione dei partecipanti al convegno, durante le giornate del convegno stesso. Vi sarà anche una postazione per il microscopio in una comoda stanza attrezzata per lo scopo".



(la brochure in basso)