San Lorenzo al Mare: il 10 novembre, spettacolo 'Petrolio' di e con Ulderico Pesce

In attesa della 17a Rassegna L'Albero in Prosa 2020 la direzione artistica del Teatro dell'Albero propone una serie di eventi che iniziano con un grande amico del Teatro dell'Albero, Ulderico Pesce, già ospite più volte in questi anni. Lo spettacolo è in programma il 10 novembre alle ore 21.15 presso il Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare.



La prenotazione per lo spettacolo è obbligatoria al n.347 7302028 oppure presso la prevendita Elio Sport Via Vignasse San Lorenzo al Mare tel. 0183 92733.

Petrolio, scritto e interpretato da Ulderico Pesce, presentato all’interno del progetto Ritratto di una nazione, che ha inaugurato la stagione del Teatro Argentina di Roma nel 2017, porta in scena la bellezza della Basilicata, fatta di boschi millenari, mare, calanchi, paesini arroccati a strapiombo su fiumi o distese di grano, narra soprattutto del giacimento più grande dell’Europa continentale collocato tra Viggiano e Corleto Perticara.

Ulderico Pesce racconta del petrolio lucano partendo da un personaggio, Giovanni, che lavora come addetto alla sicurezza dei serbatoi esterni del Centro Olio di Viggiano, e vive con la moglie e la figlia Maria di fronte alla fiamma dell’impianto ENI che da decenni brucia pericolosissimo H2S nell’aria alle percentuali più elevate d’Europa. Giovanni scopre che uno dei grandi serbatoi esterni ha una grossa buca dalla quale fuoriesce petrolio che si disperde sotto terra. Ha paura di parlare. Dopo mesi vede che il petrolio, camminando sotto terra, è arrivato alle porte della Diga del Pertusillo, un bacino artificiale che raccoglie acqua da utilizzare a scopi idrici in Puglia e nella stessa Basilicata. Giovanni fotografa un’enorme chiazza di petrolio nella Diga ma continua a serbare il segreto per timore di perdere il lavoro e delle reazioni dei suoi compagni di lavoro. Prevarranno le logiche della conservazione del lavoro o quelle di conservazione della salute? Giovanni scoprirà che il Centro Olio ha trasformato la sua terra nella “Lucania Saudita”, dove ogni giorno vengono estratti circa 100mila barili di petrolio tradendo le illusioni di ricchezza e benessere, lasciando i suoi abitanti a fare i conti con un alto indice di mortalità tumorale e con danni ambientali irreversibili.

Petrolio è definito da Franco Cordelli su Il Corriere della sera: “un evento memorabile, una storia che ti strappa l’anima. Il suo esito, commuove ogni spettatore”.