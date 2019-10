Domani allo 'Zaccari' il Don Bosco Vallecrosia Intemelia organizza il "Party di Halloween"

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, il 31 ottobre organizza una grande festa di Halloween al campo Zaccari a Camporosso. L’iniziativa è riservata ai giovani tesserati biancorossi, ai loro amichetti e alle famiglie.

La società organizzerà una cena per festeggiare insieme la festività pagana. Dalle 19 il bar sarà aperto per l'aperitivo, dalle 19.45, invece, inizierà la cena. Il menù prevede per gli adulti polenta con salsiccia o gorgonzola a scelta e rostelle (15 euro), mentre per i bambini comprende hot dog e patatine (5 euro). A seguire musica, giochi, calcio e tanto divertimento.