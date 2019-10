Prestazioni sessuali nei Centri Massaggi di Bordighera e Ventimiglia: coppia cinese sconterà oltre 4 anni di carcere

Una coppia di coniugi cinesi è stata portata in carcere per scontare 4 anni e 2 mesi di reclusione per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I due erano finiti al centro di una complessa attività di indagine relativa alle prestazioni sessuali offerte all'interno dei Centri Massaggi gestiti a Bordighera in corso Vittorio Emanuele ed a Ventimiglia in via Sottoconvento.



Gli agenti del Commissariato di Polizia di Ventimiglia, grazie ad appostamenti, pedinamenti ed intercettazioni capirono presto come l’attività estetica e di massaggi era solo una copertura dei reali servizi offerti. Le dipendenti dei due centri, tutte donne cinesi di 30/35 anni, praticavano prestazioni sessuali chiedendo un supplemento di poche decine di euro al massaggio. Tariffe contenute che avevano attirato numerosi clienti e frequentatori dei centri massaggi, tra i quali imprenditori, studenti, operai e pensionati.



All’epoca molti di loro erano stati intercettati e sentiti come testimoni; non pochi avevano negato quanto già verificato dagli investigatori e per tale motivo si erano ritrovati indagati per favoreggiamento. Inoltre, al termine delle indagini, nel marzo 2014, entrambe le attività commerciali venivano chiuse al pubblico e sottoposte a sequestro preventivo.



Per la coppia cinese, oggi 41enne, si sono aperte le porte del carcere. L’uomo è stato fermato mentre si trovava nella città di Albenga ed ivi è stato arrestato e associato all’istituto di detenzione di Sanremo. La donna è stata raggiunta dagli agenti di polizia nel centro benessere attualmente gestito dalla stessa in Vallecrosia e accompagnata nel carcere femminile di Genova Pontedecimo. Oltre alla detenzione i due coniugi hanno ricevuto una multa di 800 euro, oltre alle pene accessorie: la perdita della licenza d’esercizio e l’interdizione per la durata di 5 anni dai pubblici uffici.