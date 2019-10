Incidente stradale poco prima delle 18 sull’Autostrada dei Fiori all’altezza di Imperia Ovest, in direzione Francia. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente anche se, fortunatamente, sembra non ci siano feriti gravi.

Sul posto sta intervenendo la Polizia Stradale, gli operai della A10 ed i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. L’autostrada è chiusa in direzione Francia per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.