Aveva accostato Diano Marina alla 'ndrangheta: condannato in primo grado il blogger Christian Abbondanza

Il tribunale di Genova ha condannato in primo grado al pagamento di una multa di 900 euro, più un risarcimento danni da stabilire in sede civile, il blogger Christian Abbondanza, titolare del sito 'Casa della legalità', imputato insieme a Simnetta Castiglion ed Enrico D'Agostino (anche loro condannati) per diffamazione nei confronti del Comune di Diano Marina.

La colpa è quella di aver accostato la città degli aranci alla 'ndrangheta. In particolare il Comune, costituitosi in giudizio, contesta l'articolo pubblicato nel 2014 dal titolo "La 'ndrangheta a Diano Marina e la Lega Nord gli fa l'inchino".

I fatti riportati, secondo Abbondanza, erano il contenuto della relazione della direzione antimafia. Un passaggio contenuto all'interno del pezzo del presidente di casa della legalità ha fatto infuriare il Sindaco Giacomo Chiappori. Scriveva Abbondanza: "A Diano Marina la 'ndrangheta ha un ruolo decisivo, negarlo non serve a risolvere il problema. Minimizzare nemmeno. Serve prenderne atto e sdradicarli, uno ad uno, iniziando dal troncare la rete di relazioni che le cosche hanno costruito in questi decenni". Una frase inaccettabile per il Comune, rappresentato dall'avvocato Alessandro Torri, che nella querela definisce quanto scritto da Abbondanza: "gravemente lesivo degli interessi economici del Comune".