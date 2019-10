CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 30 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- JOKER – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- DOWNTON ABBEY - 16.45 - 19.15 - 21.30 – di Michael Engler - con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith - Drammatico - "Ambientato in una casa di campagna edoardiana all'inizio del XX secolo il racconto della vita della famiglia Crawley e del personale di servizio che lavora per loro…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI - 17.15 - 21.30 – di Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin - con Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell, Nicky Guadagni - Commedia/Horror - "Grace è la giovane sposa di Alex, l’erede della famiglia Le Domas, una ricca dinastia fondatrice dell'impero dei giochi da tavola. Durante la sua prima notte di nozze, viene invitata a partecipare a una tradizione familiare: il nuovo arrivato deve prendere parte a un gioco, in questo caso il nascondino, e cercare di battere il resto della casata. Ben presto il rito si rivelerà essere una terrificante caccia all'uomo. I Le Domas, infatti, sono convinti che se non uccideranno il nuovo aggiunto prima dell'alba, correranno il rischio di incappare in una terribile maledizione. Se, invece, Grace riuscirà a sopravvivere alla cruenta gara, potrà restare in famiglia. Ma riuscirà a vincere la partita contro a morte?…”

Voto della critica: ***

- SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK - 19.30 – di André Øvredal - con Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris - Horror - "Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- PAVAROTTI – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Ron Howard - con Luciano Pavarotti, Spike Lee, Diana Spencer, Stevie Wonder, Bono, Placido Domingo – Documentario/Biografico/Musicale - "Il documentario racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell'opera…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 16.30 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

- GEMINI MAN – ore 19.30 - 21.45 – di Ang Lee - con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown - Azione/Drammatico/Fantascienza - "Henry Brogan, un assassino d'élite, viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa…”

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

- TUTTO IL MIO FOLLE AMORE – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di Gabriele Salvatores - con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian - Drammatico - "Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l'inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all'inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- VICINO ALL'ORIZZONTE - 17.30 - 21.30 – di Tim Trachte - con Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort, Jamie Bick - Drammatico - "Cosa succede quando incontri l'amore della vita sapendo che non potrà durare? Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando un giorno incontra Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta il ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in Danny e nella loro storia. Perché alla fine l'unica cosa che conta davvero non è quanto dura un amore ma quanto è profondo…”

Voto della critica: ***

- ONE PIECE: STAMPEDE - IL FILM - 19.30 – di Takashi Otsuka - con Renato Novara, Roberto Draghetti, Enrico Di Troia – Animazione/Avventura - "È giunta l’ora dell’evento più atteso: la Fiera Mondiale Pirata. Luffy e la ciurma di pirati di Cappello di paglia ricevono l’invito di Buena Festa, l’organizzatore di ricevimenti. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e con migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo, compresi quelli della Peggiore Generazione. Ma tutti hanno puntato un unico obiettivo: mettere le mani sul tesoro lasciato da Gold Roger, il Re dei Pirati. Ma nessuno di loro è a conoscenza delle reali intenzioni di Buena Festa e delle trappole che questi, anzi, ha in serbo per loro. La corsa per conquistare il ricchissimo gruzzolo è ufficialmente iniziata…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DOWNTON ABBEY - 20.45

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Olimpia (tel. 0184 261955)

- PAVAROTTI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- YESTERDAY - 21.00 – di Danny Boyle - con Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, James Corden – Commedia/Fantasy - "Un musicista in difficoltà si rende conto di essere l'unica persona sulla Terra in grado di ricordare ancora The Beatles…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- JOKER – ore 21.00 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





