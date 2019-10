Ventimiglia si candida al titolo di 'Comune europeo dello sport' per il 2021: al via il progetto della Giunta

Ventimiglia si candida a Comune Europeo dello Sport 2021. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale della città di confine, che ha anche specificato che, la concreta attuazione del progetto, è condizionata alla predisposizione di un progetto in sinergica collaborazione con le associazioni, gli enti e le società sportive del territorio.

Ventimiglia sosterrà, nella prima fase di presentazione della candidatura, esclusivamente la spesa relativa alla tassa pari a 900 euro, demandando agli uffici di procedere per l’immediato reperimento degli sponsor dell’iniziativa e di tutte le altre iniziative previste nel programma amministrativo.

L’organizzazione no profit che si occupa del conferimento dei titoli di ‘European Town of sport’ è la ‘ACES Europe’ (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) ha sede a Bruxelles e promuove lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea in particolare tra i bambini, gli anziani e le persone diversamente abili.