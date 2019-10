Taggia: Giorgia Spizzo è il nuovo sindaco del CCR delle scuole medie, i giovani puntano sul Pump Track, plastic free e lotta a illegalità e discriminazioni

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Taggia ha una nuova amministrazione. Come visto ieri con i bambini delle scuole primarie (LINK) anche in questo caso sarà un governo in rosa. Infatti sono state elette: Giorgia Spizzo come nuovo sindaco e la vicesindaco Caterina Oddo.



Che amministrazione sarà? In fase di presentazione le due ragazze hanno portato all’attenzione dei loro colleghi tematiche mature e di grande attualità: il completamento dell'area pump track, la lotta all’uso della plastica monouso attraverso provvedimenti plastic free, la pulizia delle spiagge e della ciclabile, la sensibilizzazione verso la legalità e contro le discriminazioni religiose e di genere.



Oltre a Giorgia Spizzo e Caterina Oddo entrano a far parte del CCR gli altri alunni della scuola Pastonchi di Arma di Taggia e della Ruffini di Taggia: Nigro Federico, Borrello Mattia, Bianco Elena, Di Michele Samuel, Ceno Ilenia, Longo Rebecca, Benini Aurora, Spiteri Samuel, Lanteri Sara, Cattaneo Francesco, Cozzitorto Matteo, Lucia Elisa, Mohamed Alì Dalida, Lombardi Ilaria, Sina Sabian, Ferraro Asia, Perrone Nicolò, Pinto Diego, Gradinaru Diana.



La nuova amministrazione ha ricevuto il saluto dei rappresentanti del consiglio comunale degli adulti: il sindaco Mario Conio; Barbara Dumarte, assessore all'istruzione; Manuel Fichera, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili. Il CCR di Taggia è da 13 anni una realtà che dà l'esempio. Ogni anno questo organo rappresentativo delle scuole riesce a dare vita ad importanti iniziative che riscuotono grande apprezzamento da parte della cittadinanza.

Come da tradizione, la referente del progetto Valeria Lanteri, ha introdotto i ragazzi al regolamento di questo consiglio comunale. Un documento letto dai consiglieri e spiegato dalla referente per far capire l'importante valenza di ognuno dei singoli articoli. Oltre alla nomina del nuovo sindaco, il consiglio ha nominato anche le commissioni consigliari che saranno alla base dell'attività di questo consesso durante l'anno scolastico, suddivise tra cultura, gioco e sport ed ambiente.

I ragazzi delle due scuole hanno dimostrato di aver capito pienamente la valenza di questo organo che oggi li vede protagonisti. Il primo appuntamento pubblico della nuova amministrazione sarà la giornata nazionale delle forze armate dove i sindaci dei CCR pronunceranno il tradizionale discorso.