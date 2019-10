Prosegue il programma di estensione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano organizzato con Italgas Spa a Sanremo.

Dal 4 al 22 novembre, dalle 8.30 alle 18, è prevista in proposito la chiusura al transito in strada San Pietro Parà per consentire lo scavo della posa della nuova condotta di distribuzione del gas.