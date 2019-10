Sanremo: per le imminienti festività, sospesi lavori in strada Senatore Ernesto Marsaglia all’altezza di Pian della Castagna

In occasione delle imminenti festività e di un previsto maggior flusso veicolare, l’Amministrazione comunale di Sanremo, in accordo con gli uffici tecnici, ha ritenuto opportuno sospendere i lavori in strada Senatore Ernesto Marsaglia all’altezza di Pian della Castagna per consentire la riapertura 24 ore su 24 al transito veicolare.

Da lunedì 4 novembre riprenderanno i lavori e si ritornerà al transito veicolare nella fascia oraria dalle 18 alle 9, in modo tale da poter consentire alla ditta incaricata di ultimare gli interventi programmati.

L’ordinanza QUI.