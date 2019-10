Sanremo: lotta del Comune alla Processionaria del Pino, affidati gli interventi ad una ditta di San Bartolomeo al Mare

Il Comune di Sanremo avvierà una serie di interventi per il controllo e la lotta alla ‘Processionaria del Pino’ nelle aree pubbliche, in modo da scongiurare rischi per la salute delle persone e degli animali.

Saranno individuate prioritariamente le aree più sensibili, dove provvedere effettuare interventi (scuole, aree cani aree e parchi giochi pubblici e alberate stradali. Per la massima efficacia dei trattamenti il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori il 30 novembre prossimo. Le lavorazioni consistono nell’intervento fitosanitario endoterapico, con iniettori volumetrici a pressione, con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie, mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati.

L’intervento sarà eseguito dalla ditta ’Quadriservice’ di San Bartolomeo al Mare. Il costo per il comune sarà di 6.500 euro.