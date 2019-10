Progetto “Pays resilients”, siglato l’accordo tra Comuni e Provincia di Imperia

Oggi è stata firmata la convenzione di collaborazione per la realizzazione del progetto comunitario Alcotra “Pays resilients” L’accordo è stato siglato dal Presidente della Provincia Domenico Abbo e dal sindaco di Borghetto d’Arroscia Luca Ronco, alla presenza del consigliere provinciale Enrico Ioculano, delegato ai Progetti comunitari.



Il progetto coinvolge i comuni di Borghetto d’Arroscia (soggetto attuatore), Aquila d’Arroscia, Cesio, Ranzo e Vessalico. L’iniziativa si colloca in un ambito transfrontaliero e ha come capofila la Provincia di Imperia. Sono previsti interventi per oltre 200mila euro con fondi comunitari destinati alla difesa del territorio.