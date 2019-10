Ospedaletti: ex alloggio del custode alle scuole verrà affidato per aumentare le Forze Armate in città

Un alloggio all’interno del plesso scolastico di corso Marconi ad Ospedaletti, per ospitare nuovi componenti delle Forze Armate (Carabinieri, Polizia o Finanza). La Giunta comunale della città delle rose ha deliberato la possibilità di affidare l’alloggio ad una delle Forze Armate, per poter avere in città una maggior loro presenza e garantire una ulteriore tranquillità ai residenti.

“In concomitanza con i vari episodi di criminalità, commessi sul territorio comunale – evidenzia l’Amministrazione – esiste l’esigenza di realizzare obiettivi di incremento dei controlli, per la sicurezza dei cittadini”.

L’alloggio che verrà destinato a chi, tra le Forze Armate ne chiederà l’uso, è quello del custode, oggi inutilizzato e l’Istituto Comprensivo che gestisce il plesso scolastico (Sanremo Ponente), ha dato il suo nulla osta al Comune per l’utilizzazione.