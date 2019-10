Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE

SANREMO



10.30. 50&Più di Imperia premia gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi della provincia che vantano oltre 25, 40 e 50 anni di attività con, rispettivamente, l’Aquila d’Argento, d’Oro e di Diamante. Teatro del Casinò (il programma)



16.30. Presentazione del volume ‘Camminare nella storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina’ di Marco Macchi. A cura della sezione di Sanremo dell’Istituto internazionale di Studi Liguri. Museo Civico a Palazzo Nota, ingresso libero



20.45. ‘Tunisia’: incontro rivolto agli amanti del viaggio, dell’avventura e della scoperta con scambio di informazioni sui viaggi e suggerimenti per organizzarli in forma autonoma e possibilmente low-cost. Caleidospazio 36, via XX Settembre 36, ingresso libero



20.45. ‘C'e' un posto per me? Essere costruttori di integrazione’: presentazione del progetto di accoglienza in famiglia da parte della Coordinatrice territoriale di Refugees Welcome Imperia, Liliana Gladuli. Evento promosso dall'Associazione Refugees Welcome Imperia, Mappamondo, A.I.FO. Imperia, Cooperativa Sociale Goccia e Caritas Diocesana di Ventimiglia-Sanremo. Sala ‘Il Melograno’ al Palafiori in Via Marsaglia, partecipazione libera (info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

VALLECROSIA



18.30. Assemblea pubblica indetta dal Sindaco Armando Biasi dal titolo ‘Parliamo di sanità… in provincia di Imperia una nuova risposta per demenze e Alzheimer’. Partecipano il Direttore Socio Sanitario dell’ASL1 e la Dottoressa Pelosi, Psicologa del centro di disturbi cognitivi e demenze dell’ASL1. Sala Polivalente Comunale, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

18.30. Il Quartetto Monoïkos - composto da Nicole Curau, primo violino assolo, con Louis-Denis Ott al violino, Charles Lockie, viola e Frédéric Audibert al violoncello - accompagnato da Andrea Cesari al corno e da Raphael Chazal all viola, esegue brani di Mozart e Haydn. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. I giovani cantanti russi dell'Accademia dell'Opera di Monte-Carlo interpretano arie di opere accompagnati da ballerini classici. Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)





GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

SANREMO

15.00.‘Il Gatto con gli Stradivari’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo per le scuole aperto al pubblico diretto dal M° Andrea Oddone con l’attore Nicola Olivieri. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

16.30. Per l’Unitrè, lezione dello scienziato Vincent Torre sul tema ‘La Cina tra Confucio ed High Tech’. Sala degli Specchi del Comune, info 333 7582047



16.30. Incontro de ‘La biblioteca de Lo Studiolo. Ciclo di incontri a cura di Fabio Barricalla’ con presentazione degli Esercizi di narrativa di Gianluca Pisani (Lo Studiolo edizioni, Sanremo 2019). Oltre all'Autore sono presenti Marco Innocenti, autore della prefazione, e Freddy Colt, editore Lo Studiolo. Coordina l'ideatore del Ciclo, Fabio Barricalla. Biblioteca civica ‘F. Corradi’, Via Carli, 1, ingresso libero

18.15. Santa Messa in suffragio dei defunti della Famija Sanremasca e di tutta la città di Sanremo. Basilica Concattedrale di San Siro

20.00. Per la ‘Festa di Halloween, ‘A Buca Cena con gli zombi’: cena-spettacolo sulle note della ‘Danse Macabre’ messo in scena dagli zombi del Teatro del Banchéro. Ballo mostruoso in conclusione. Ristorante Buca Cena, Via Campo Golf 59, info 0184 55 74 42 (più info)

21.15. La leggenda vivente del jazz Herbie Hancock protagonista all’evento conclusivo del Festival Internazionale UnoJazz&Blues 2019. Hancock si esibisce in quintetto con una formazione di altissimo livello: Justin Tyson (batteria), James Genus (basso), Lyonel Loueke (chitarra) e Elena Pinderhugues (flauto e voce). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



15.30. ‘Le Streghe son tornate’: l’Archivio di Stato di Imperia invita grandi e piccini a scoprire storie di arcani e fattucchiere e a risolvere intricati enigmi legati al nostro passato + ‘dolcetto o scherzetto’ per i più piccoli (gradito l'abito da strega o da mostro). Sala Conferenze, Palazzina Comando ex Caserma Crespi, Via Strato 2, partecipazione gratuita e su prenotazione, info 0183 650491

15.30. ‘Halloween ad Oneglia...dolcetto o scherzetto?’: festa di Halloween promossa dai commercianti del centro cittadino (Via Vieusseux, Piazza Rossini, Via V.Monti, Galleria Berio, Galleria degli Orti, Via Ospedale, Piazza Bianchi, Via San Giovanni, Piazza San Giovanni, Via Bonfante)

16.30. ‘Festa di Halloween’: Crea la tua spooky bag con Rossella + ‘Devi avere PauUuUuUura!’: Laboratorio con Isabella + Gara di zucche intagliate con premi + Animazione con Giulia + Scatola segreta e Pesca misteriosa + Merenda per tutti i mostri + Grande giro ‘dolcetto o scherzetto’ tra i negozi della zona. Campetto sportivo di Via Gibelli

17.30. ‘Digital Innovation Talk’: incontro legato ai temi dell’innovazione e della digitalizzazione dal titolo ‘Cambiamento organizzativo nell’era digitale’. Sede di Confindustria Imperia in Viale Giacomo Matteotti 32 (più info QUI)

19.00, 21.00 & 23.00. Per la Festa di Halloween, ‘Presenze Oscure - l'evento horror dell'anno!’: gioco di ruolo sul magico mondo di Harry Potter dove i partecipanti saranno coinvolti in momenti particolarmente intensi, in cui sperimenteranno paura profonda e disperato terrore. Villa Grock, via Fanny Roncati, info 366 3430693, fino al 2 novembre (più info)



21.30. Proiezione documentario ‘Binxêt - Sotto il confine’ di Luigi D'Alife: un viaggio sui 911 km del confine turco-siriano realizzato nel 2017. Csa La Talpa e l’Orologio (più info)

OSPEDALETTI

16.00-23.30. ‘Happy Halloween’: Mercatino agghiacciante con banchi a tema (Via XX Settembre, h 16/23.30) + Spaventosa Merenda a cura de U Descu Spiareté (h 16.30, piazza sant’Erasmo) + Lettura da brividi nella via dell’orrore a cura della Biblioteca Civica (h 17, Portico del Comune) + L’angolo dei bimbi con laboratorio creativo (h 17.30, Piazzetta fontana) + Horror Street Workout walking dinamico e fitness (h 19/21, Vie del centro) + Animazioni con giochi e baby monster dance e Spooky Music con DJ Davide e Dj Miki (h 21, Piazza IV Novembre, Via Pio VII, Via XX Settembre)

TAGGIA ARMA



21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 12 novembre 2019), info 0184 43432

CERVO

16.00. ‘Appuntamenti... con le meraviglie di Cervo’: itinerario didattico alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del Borgo. Ritrovo ai piedi del Borgo (Via Aurelia, fermata dell’autobus RT), info 338 6115007

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



14.00. Convegno formativo intitolato ‘Le ultime in materia di lavoro: casi concreti (operativi e pratici)’ tenuto dal Dott. Temistocle Bussino, componente del Centro Studi Attività Ispettorato Nazionale del Lavoro, docente SDA – Università Bocconi e Università Cattolica di Milano. A cura dei Consulenti del Lavoro. Centro ‘G. Falcone’



DOLCEACQUA



10.45. ‘Dolceacqua in Noir’: festa di Halloween con letture itineranti lungo i carrugi che proseguiranno nel primo pomeriggio + dalle 15.30, spettacolo ‘Bootafogu’ con Pentolaccia per tutti i bimbi e scuola di Ballo Hip Hop ‘Tempo della danza’ + dalle 19.15, percorso da brivido con Gran ballo finale + premiazione della maschera più paurosa e di quella più simpatica in compagnia della musica di Nandino Dj. Piazza Mauro



POMPEIANA



19.00. ‘Happy Halloween a Pompeiana’ a cura delle’ Sgarzeline e Pelandrui’: partenza angoli mostruosi (h 19) + apertura stand gastronomico Street (h 20) + dalle ore 21, Horror Party con la musica dei Full Optional Band e concorso maschere terrificanti. Vie e piazze del Paese



TRIORA



10.00-01.00. ‘Samhain’: versione arcaica di Halloween con laboratori, mercatini e molto altro dal mattino fino a notte. Luoghi vari, anche domani (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

NICE



14.00-24.00. Festa di Halloween alla pista di Pattinaggio: Animazione musicale + Laboratorio di trucco + Caccia alle caramelle + Quiz di Halloween (h 14/18-21/24). Rue Jean Allègre 2 (più info)



VENERDI’ 1° NOVEMBRE

SANREMO

18.00. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro ad ingresso libero promosso dalla SIDEF, Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

19.00, 21.00 & 23.00. Per la Festa di Halloween, ‘Presenze Oscure - l'evento horror dell'anno!’: gioco di ruolo sul magico mondo di Harry Potter dove i partecipanti saranno coinvolti in momenti particolarmente intensi, in cui sperimenteranno paura profonda e disperato terrore. Villa Grock, via Fanny Roncati, info 366 3430693, fino al 2 novembre (più info)

BORDIGHERA

16.30. Inaugurazione mostra personale dell’artista Ionela Scripnic. Centro culturale ex chiesa anglicana, ingresso libero, fino al 17 novembre (tutti i giorni 15.30/18.30)

ENTROTERRA

REZZO



10.00. ‘Vivi la Valle: un weekend alla scoperta della Valle della Giara’ per vivere appieno i colori e la magia dell’autunno fra i suggestivi borghi di Rezzo, Lavina e Cènova contest fotografico per smartphone ‘Clicca la Valle della Giara’ con premiazione il 3 novembre alle h 11 (il programma a questo link)



TRIORA



10.00-18.00. ‘Samhain’: versione arcaica di Halloween con laboratori, mercatini e molto altro dal mattino fino a notte. Luoghi vari (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

FRANCIA

JUAN LES PINS

10.00-19.00. ‘Week-end du Design & des Arts’ (2a edizione) con sottotitolo ‘Un altro modo di sedersi al tavolo’. Palais des Congrès, fino al 3 novembre (più info)

MONACO

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)





SABATO 2 NOVEMBRE

SANREMO

21.00. ‘Dream Magic’: coinvolgente spettacolo di magia con Walter Riolfo. Teatro dell’Opera del Casinò, info 0184 595273 (più info)



20.30. ‘Cenerentola’: balletto in due atti su musica di Gioachino Rossini. Coreografia e regia Giorgio Madia. Scenografie e costumi Cordelia Matthes. Versione creata da Giorgio Madia per il Balletto di Milano. Teatro Ariston (più info)

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19)

18.00. Carlo Piano presenta il libro ‘Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza’, edito da Feltrinelli per la collana I Fuochi, e scritto a quattro mani con il padre Renzo Piano. Modera la giornalista Giulia Cassini. M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea a Villa Faravelli, Viale Matteotti 151, ingresso libero



19.00, 21.00 & 23.00. Per la Festa di Halloween, ‘Presenze Oscure - l'evento horror dell'anno!’: gioco di ruolo sul magico mondo di Harry Potter dove i partecipanti saranno coinvolti in momenti particolarmente intensi, in cui sperimenteranno paura profonda e disperato terrore. Villa Grock, via Fanny Roncati, info 366 3430693 (più info)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

19.00. Apericena a favore della associazione ACEB. Bar Jadò in Via Col. Aprosio 282 (15 euro a persona), info 392 5519185



BORDIGHERA



21.15. ‘Requiem di Mozart’concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Coro Filarmonico Musica Nova. Direttore il Maestro Giancarlo De Lorenzo. Soprano: Liliana Aiera. Mezzosoprano: Mara Gaudenzi. Tenore: Michael Alfonsi. Basso: Sergei Morozov. Chiesa di Terrasanta, ingresso libero

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, la compagnia teatrale ‘Riemughe Surve’ di Montalto Ligure presenta‘Navigandu senza l’aiga…’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

REZZO



10.00. ‘Vivi la Valle: un weekend alla scoperta della Valle della Giara’ per vivere appieno i colori e la magia dell’autunno fra i suggestivi borghi di Rezzo, Lavina e Cènova contest fotografico per smartphone ‘Clicca la Valle della Giara’ con premiazione il 3 novembre alle h 11 (il programma a questo link)

VALLEBONA

16.30. Incontro con l’Associazione Biodinamica Liguria a cura della Condotta Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi. Partecipano: Fabrizio Daldi, referente dell’associazione per l’agricoltura Biodinamica Liguria, e Bernardo Guglielmi del comitato di sezione. Al termine bicchiere di Rossese di Dolceacqua DOC Alpicella (5 euro). Sala del Comune, info 338 2882040

FRANCIA

ANTIBES JUAN LES PINS

10.00-19.00. ‘Week-end du Design & des Arts’ (2a edizione) con sottotitolo ‘Un altro modo di sedersi al tavolo’. Palais des Congrès, fino al 3 novembre (più info)

10.00-20.00. 46a edizione del ‘Salon du sucre et du chocolat’ (5 euro). Espace du Fort Carré, anche domani (più info)

MONACO

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)



DOMENICA 3 NOVEMBRE

IMPERIA

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

16.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, concerto del Liceo Musicale ‘Giordano Bruno’ di Albenga reduce da una tournée in Germania. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

19.00. Presentazione del Programma di un gruppo di auto aiuto (A.R.T.S): tema dell’incontro, il recupero e l'espressione dei propri talenti creativi. Aperitivo al termine. Sala della CRI di Bordighera, ingresso libero

DIANO MARINA

8.00-19.00. Grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo (ogni prima domenica del mese). Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena

ENTROTERRA

REZZO



10.00. ‘Vivi la Valle: un weekend alla scoperta della Valle della Giara’ per vivere appieno i colori e la magia dell’autunno fra i suggestivi borghi di Rezzo, Lavina e Cènova contest fotografico per smartphone ‘Clicca la Valle della Giara’ con premiazione il 3 novembre alle h 11 (il programma a questo link)

PORNASSIO

8.00. Escursione ad anello in Val Pesio con le guide di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava oppure alle ore 10 a Chiusa Pesio, info 338 7718703

SAN BIAGIO DELLA CIMA

7.30. Per ‘D’Ottobre Francesco 2019’, escursione sui luoghi di Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo, sotto la guida di Franco Vaccaneo, già Direttore del Fondazione Cesare Pavese. Partenza dal casello autostradale di Bordighera, prenotazione 389 9954834

FRANCIA

ANTIBES JUAN LES PINS

10.00-20.00. 46a edizione del ‘Salon du sucre et du chocolat’ (5 euro). Espace du Fort Carré, anche domani (più info)

10.00-19.00. ‘Week-end du Design & des Arts’ (2a edizione) con sottotitolo ‘Un altro modo di sedersi al tavolo’. Palais des Congrès (più info)

MONACO

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

11.00 & 15.00. Cine-concerto in due parti con Jean-François Zygel al pianoforte. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)

18.00. ‘Elijah’ di Felix Mendelssohn: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo nell'ambito della Grande Stagione. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

8.00. Decima edizione della ‘Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes con la partecipazione di oltre 60 nazioni rappresentate e più di 13.000 corridori su tutte le distanze. Partenza dalla Promenade des Anglais con arrivo in Boulevard della Croisette a Cannes (per saperne di più cliccare questo link)





