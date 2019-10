Donare il proprio tempo al Centro Aiuto alla Vita di Sanremo: un grande gesto di solidarietà

Pensi: "devo fare"..."devo andare"..."non posso perdere tempo"… Poi … prendi quel tempo e lo doni a qualcuno; subentra un inspiegabile senso di felicità misto a leggerezza. Ti senti vivo. Ho dovuto si fare delle rinunce, eppure so di non aver perso niente e di aver guadagnato tutto.​ Il tempo donato per amore restituisce gioia, donare il mio tempo per questi bambini mi rende felice.

Ecco la testimonianza di Alice, una dei volontari della grande “famiglia” che porta il nome di Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia; ormai da qualche anno dona il suo tempo alle mamme e ai bambini ospiti della Comunità: partecipa ai laboratori manuali, ha creato un laboratorio di cucina per i più piccoli, accompagna, insieme agli educatori, le mamme e bimbi nelle uscite ludiche… Alice non è la sola, alla Casa di Accoglienza Miracolo della Vita esiste un fantastico gruppo di volontari. Ognuno di loro mette in campo il proprio tempo e le proprie capacità: c’è chi si occupa di piccoli lavori di manutenzione, chi appoggia gli educatori nel far studiare o giocare i bambini, chi supporta negli accompagnamenti sportivi, chi aiuta nell’organizzazione di gite, laboratori, passeggiate, feste…I volontari si incontrano ogni mese, per confrontarsi, per parlare del loro “servizio” alla Casa, per tirar fuori idee nuove da proporre a grandi e piccini… sono momenti di scambio e un arricchimento reciproco; questi incontri sono coordinati dalla psicoterapeuta Dott.ssa Chiara Mantini.

Anche a Sanremo esiste un meraviglioso gruppo di volontari. Solo grazie al loro tempo il CAV può dare sostegno e aiuto alle gestanti o alle mamme con bimbi piccoli da oltre 24 anni. Da gennaio è nato un mini gruppo di volontari che si occupa di accogliere, attraverso un ascolto più attivo le donne in gravidanza o con bambini piccoli che si trovano in difficoltà. Anche questo gruppo è coordinato e supervisionato dalla psicologa, con incontri mensili che hanno lo scopo di supportare i volontari che accogono una mamma che chiede aiuto, spiegare come fare rete coi servizi territoriali, come comprendere ciò che quella mamma suscita in noi e come la si può sostenere …

I volontari non sono mai troppi… negli anni ne dobbiamo salutare alcuni per vari impegni personali o lavorativi, ma rimane un forte legame con loro per il cammino che abbiamo percorso insieme.

A novembre verranno organizzati 3 incontri gratuiti rivolti ad aspiranti volontari per sensibilizzare, informare, orientare e favorire il coinvolgimento nel mondo del CAV con l’intento di valorizzare, per ciascuno, le risorse che potranno mettere a disposizione attraverso il volontariato.

Il primo appuntamento sarà Giovedì 14 Novembre ore 18:30 presso la Casa di Accoglienza Miracolo della Vita Via Cardinal Gastaldi 7

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il CAV via mail a: cavsanremo@libero.it , o per telefono: 388 5880418 - 0184 462420. Fb: www.facebook.com/cavSanremoTaggia/.