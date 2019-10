Sanremo: affidati i lavori per il nuovo ampliamento della videosorveglianza, telecamere anche per le frazioni e la pista ciclabile

Sono stati affidati i lavori per il nuovo ampliamento del sistema di videosorveglianza in HD. Delle tre offerte arrivate in Comune, gli uffici hanno scelto quella della ‘Tecnoworld’ di Albenga che, a fronte di un progetto tecnicamente molto valido, ha proposto un ribasso del 7% sul valore iniziale dell’appalto di 212 mila euro.

Nel criterio di aggiudicazione, infatti, non è stata considerata solo l’offerta già vantaggiosa, ma anche quella con il miglior rapporto qualità-prezzo: su un totale di 100 punti, 75 sono stati assegnati per l’offerta tecnica e 25 per quella economica.

I nuovi occhi elettronici in HD saranno installati anche nelle zone periferiche e nelle frazioni che ancora non avevano visto l’arrivo delle telecamere. Grande attenzione anche alla pista ciclabile che ne vedrà arrivare 64 che andranno a integrarsi con le colonnine di sicurezza che saranno installate grazie al finanziamento regionale ottenuto insieme ai Comuni di Taggia e Ospedaletti.