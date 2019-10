Per The Mall Sanremo alti e bassi nelle prime recensioni su TripAdvisor: da “L’outlet più finto mai visto” a “Ottima premessa”

Come ogni attività nata nel tempo del digitale, anche l’outlet del lusso The Mall non sfugge alle logiche del web e deve fare i conti con i commenti dei visitatori su TripAdvisor. E, per il momento, si registrano alti e bassi.

Le (poche) recensioni lasciate dai clienti che l’hanno visitato sono a dir poco di opposta opinione. Partiamo dalle note dolenti con una visitatrice di Busto Arsizio che non usa mezzi termini: “Il più finto outlet che abbia mai visto” commenta Elena che poi si staglia contro i prezzi del bar: “Anche questi sono di lusso, un caffè e un succo al banco 5,70 euro. Mai più”. Critiche anche alla struttura: “Pochissimi negozi, un vero e proprio cantiere. Prezzi altissimi e comunque non inferiori a quelli che si possono trovare nei negozi nel periodo dei saldi”.

Positivo, invece, il giudizio di ‘Fede’ da Modena che scrive: “La premessa è ottima! I negozi propongono veramente solo grandi marchi e l’offerta è tutta solo di qualità. Sono sicura che entro dicembre, soprattutto per lo shopping natalizio, arriveranno molti turisti”. E, infine, il commento ironico di Stefano da Feltre: “Grandi firme, prezzi anche dimezzati, ma il povero cristo compra poco lo stesso”.

Oltre ai commenti scritti sono arrivati anche i primi voti per The Mall che, al momento, in cassa una media di tre ‘stelline’ su cinque. Nella media. Ma c’è ancora da lavorare e devono arrivare nuovi negozi che arricchiranno maggiormente l’offerta dell’outlet del lusso che, per il momento, divide l’opinione di chi lo ha visitato.