L'artista sanremese Larry Camarda torna a Lucca Comics and Games con il misterioso personaggio 'Uansciot'

Larry Camarda torna a Lucca Comics and Games per presentare, in collaborazione con il disegnatore Sudario Brando e lo sceneggiatore Luca Franceschini l’anteprima di una storia che sarà pubblicata nel 2020. “Si tratta del misterioso personaggio 'Uansciot' e la storia inizia nella Sicilia degli anni ’30 per poi proseguire nell’Europa della Guerra Fredda, precisamente nel 1955. Una storia di mistero e fantastico” racconta Larry Camarda. Durante la nota manifestazione dedicata al mondo dei comics saranno disponibili le stampe, in tiratura limitata, prima immagine tratta da 'Uansciot'. Gli autori saranno presenti per la firma copie giovedì dalle 16 allo stand 'Venere Comics' e venerdì all’artist alley nel padiglione 'Giglio', alla stessa ora.