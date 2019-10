Sanremo: risultato del voto in Umbria, alcune considerazioni di Bellini su dichiarazioni si Baggioli

"Ho letto le dichiarazioni rilasciate dal collega di Consiglio Comunale Simone Baggioli riguardo il risultato, peraltro annunciato se non in questa misura e riguardante un modesto numero di elettori interessati, che si è registrato in Umbria". Ad intervenire sull'argomeno è il consigliere comunale di Sanremo Umberto Bellini.



"Ritengo che un'alleanza a livello locale non si possa improvvisare dall'oggi al domani (bene ha fatto Renzi a starne alla larga) ed ha accentuato quindi la grande difficoltà, anche a livello nazionale, del M5S di passare dalla protesta alla proposta mentre il PD ha sostanzialmente tenuto.

Simone afferma giustamente che F.I., che egli rappresenta in Consiglio Comunale, ha bisogno di essere rivitalizzato mentre recita il de profundis per i moderati. Ho sempre ritenuto che F.I. fosse il contenitore naturale dei moderati liberal democratici, legati al popolarismo europeo e quindi vedo uno stretto legame fra di loro, per cui se F.I. rimarrà legata al carro trainante della destra estrema, xenofoba, anti solidale ed anti europea non potrà certo garantire la sopravvivenza dei c.d. moderati che, credo sia venuto il momento, devono riunirsi e creare un contenitore credibile anti destra estrema.

Corsi e ricorsi storici: proprio ieri, 28 ottobre, giorno dell ufficializzazione della Vittoria salviniana, ricorreva l'anniversario della marcia su Roma... partita proprio dall'Umbria...”.