Sanità: domani, l’assessore regionale Sonia Viale a Vallecrosia per parlare di Alzheimer

Domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.30 nella Sala Polivalente Comunale, in Vallecrosia, l’assessore alla sanità Sonia Viale parteciperà all’incontro pubblico “Parliamo di sanità…una nuova risposta per demenze e Alzheimer” organizzato dal Comune di Vallecrosia.

L’evento fa parte di un ciclo di incontri rivolti alla cittadinanza per favorire il confronto su un tema di particolare interesse come quello sulle demenze, anche in considerazione dell’età media elevata della popolazione e sicuramente importante anche per i nostri Comuni. “Promuovere iniziative di questo genere è importante perché rappresenta un momento di ascolto diretto dei cittadini e di raccolta dei loro bisogni – spiega l’assessore Viale – Ho raccolto l’invito del Sindaco Biasi e saremo presenti come Regione insieme ad esperti della materia. Le demenze e l’Alzheimer sono un problema che tante famiglie devono affrontare, la Liguria su questo tema sta lavorando molto”. Un importante punto di riferimento dedicato a soggetti affetti da demenze e alle loro famiglie è costituito dai Centri per i disturbi cognitivi e le demenze, presenti su tutto il territorio ligure, dove opera un gruppo di lavoro multidisciplinare che segue i vari aspetti collegati alla malattia. “La presenza nello stesso centro di un geriatra, un neurologo, uno psicologo e uno psichiatra, dedicati al trattamento della medesima patologia, evita al cittadino di sentirsi disorientato nella ricerca dei medici specialisti. Importante anche il coinvolgimento dei medici di famiglia”. Nel corso dell’incontro si descriveranno i servizi nella Asl 1 presenti con la sede del CdCd a Imperia, in ospedale, nella U.O. Neurologia. Le sedi periferiche sono a Sanremo, nella Neurologia dell’ospedale, ed a breve nei poliambulatori di Ventimiglia.