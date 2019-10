Ieri la riunione operativa del Coordinamento Regionale di Liguria Popolare: Bissolotti "Occasione di confronto"

Si è svolta ieri la riunione operativa del Coordinamento Regionale di Liguria Popolare al quale si è unito Gino Garibaldi come rappresentante del Tigullio.



"È stata un'importante occasione di confronto – spiega Antonio Bissolotti, vice presidente di Liguria Popolare - all'ordine del giorno anche tematiche regionali e in particolare la Proposta di Legge sul recupero dei Vani accessori, presentata ieri nella IV Commissione regionale dai nostri consiglieri Costa e Pisani,e i suoi risvolti positivi per il territorio".



Tra le questioni anche la programmazione per il prossimo anno, con l'imminente campagna elettorale: "Abbiamo un compito importante essendo l'unica lista civica del centrodestra - ricorda Bissolotti - quello di intercettare le istanze del territorio e trasformarle in idee concrete. In questi mesi il nostro progetto ha riscontrato sempre maggiore apprezzamento con una continua crescita di adesioni e della disponibilità di cittadini e amministratori a candidarsi. Per questo abbiamo parlato di tematiche, programmi e dei candidati che comporranno le nostre liste in vista delle Regionali 2020".



Non da ultimo il convegno che si terrà a Genova il 17 novembre alle 11 allo Star Hotel: "Dopo La Spezia e Savona – conclude il vice presidente di Liguria Popolare – arriviamo nel capoluogo per un momento di discussione e confronto".