Sanremo: serata colta sabato scorso a Palazzo Roverizio tra poesia, musica e danza in 'Gocce di Poesia'

Serata ‘colta’, quella di sabato scorso nell’antico Palazzo Roverizio di Sanremo, dove sono andate in scena poesia, musica e danza. I tre percorsi artistici si sono intrecciati coinvolgendo il pubblico in una magica atmosfera e hanno trasformato la serata in pura emozione.

Le note dei pianisti dello studio ‘Sanremo Musica 2000’ hanno fatto da leit-motiv alla danza di Bianca Brandi e alle liriche del poeta Giovanni Zocco, introdotte magistralmente dal Dott. Matteo Moraglia di edizioni Leucotea.

Due ore dense e molto intense sotto la direzione artistica della Prof. Erica Martini che si sono concluse in un tripudio di applausi.