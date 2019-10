Ineja presente alla fiera "Peccati di gola" di Mondovì con due versione del raviolo di stocco

Dal 1° al 3 novembre gli chef di Ineja saranno presenti a “Peccati di gola”, la tradizionale fiera di Mondovì giunta alla sua XXII edizione.



Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2019 il Comitato di San Giovanni sarà presente con il suo brand dedicato al food per portare i sapori di Imperia in ambito nazionale e internazionale: le circa 30 mila visite della passata edizione hanno infatti consacrato l'evento come un appuntamento enogastronomico fra i più importanti.



Nel percorso tematico ideato da Peccati di gola, Ineja sarà presente con uno stand che prosegue il percorso iniziato all'Expo di Pieve di Teco con la novità del raviolo di stoccafisso, realizzato in collaborazione con il pastificio Porro di Col di Nava.

Gli chef di Ineja cucineranno il nuovo piatto in due versioni: raviolo fritto con crema di panna e formaggio di pecora e raviolo cotto condito con olio e timo tipici della provincia di Imperia. Ad accompagnare Ineja saranno i prodotti de “Il Cascin”, utilizzati per realizzare le ricette.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it